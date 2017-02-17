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Президент России встретился с экс-главой Прикамья и другими бывшими губернаторами

17 Февраля 2017 12:31
Вечером 16 февраля 2017 года в Кремле Владимир Путин провёл встречу с ушедшими в отставку главами Бурятии, Карелии, Пермского края, Новгородской и Рязанской областей.
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Президент России встретился с экс-главой Прикамья и другими бывшими губернаторами
В первую очередь Владимир Путин поблагодарил бывших руководителей субъектов федерации за проделанную работу, сказав, что за время их работы регионы изменились в лучшую сторону.

Владимир Путин, Президент России:

- Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.

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Владимир Путин также выразил уверенность, что экс-руководители поддержат новых глав регионов своими знаниями, передадут им свой опыт и идеи.

Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин объявил о своей отставке, в тот же день Президент РФ назначил врио губернатора Пермского края Максима Решентникова. 10 февраля Дмитрий Медведев назначил Виктора Басаргина главой Ространснадзора.
Метки: Путин Басаргин
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