Президент России встретился с экс-главой Прикамья и другими бывшими губернаторами

В первую очередь Владимир Путин поблагодарил бывших руководителей субъектов федерации за проделанную работу, сказав, что за время их работы регионы изменились в лучшую сторону.
Владимир Путин, Президент России:
- Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.
Владимир Путин также выразил уверенность, что экс-руководители поддержат новых глав регионов своими знаниями, передадут им свой опыт и идеи.
Напомним, 6 февраля Виктор Басаргин объявил о своей отставке
, в тот же день Президент РФ назначил врио губернатора Пермского края
Максима Решентникова. 10 февраля Дмитрий Медведев назначил Виктора Басаргина
главой Ространснадзора.
Modal title
One fine bodyвЂ¦