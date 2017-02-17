Президент России встретился с экс-главой Прикамья и другими бывшими губернаторами

В первую очередь Владимир Путин поблагодарил бывших руководителей субъектов федерации за проделанную работу, сказав, что за время их работы регионы изменились в лучшую сторону.Владимир Путин, Президент России:- Хотя, безусловно, проблем всегда и везде хватает – и по регионам, и в стране в целом. Знаю, что вы приложили максимум усилий к тому, чтобы в непростой экономической ситуации, особенно последних двух лет, достойно пройти через эти сложности и создать условия для ваших преемников в работе по развитию регионов. Собственно говоря, это главное, ради чего я вас собрал.