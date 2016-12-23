Пресс-конференция Владимира Путина. Важное

В этом году поставлен рекорд. Такого количества журналистов еще не было. 1,5 тысячи человек в зале. Вопросы главе государства смогли задать 47 корреспондентов, представляющих не только российские, но и ведущие международные СМИ.



Впечатление, что оказался на демонстрации. Десятки плакатов: «Остановите ювенальную юстицию!», «Куда течет река Волга?», «Одаренные дети». Журналисты пытались перещеголять друг друга в привлечении внимания президента. Шанс задать вопрос главе государства, когда такая конкуренция, был близок к нулю. Чаще всего везло корреспондентам президентского пула. Они собственно и начали с вопроса об экономическом развитии. Точнее его перспектив. Ситуация остается непростой. Но темпы падения ВВП снижаются. Как и инфляция. Хорошим для страны выдался ноябрь. Показатели валового внутреннего продукта немного, но выросли. Уверенно сейчас чувствуют себя оборонная промышленность и сельское хозяйство. В общем, не все так плохо, как может показаться. Робкие очаги роста российской экономики есть. И даже зарплату повышают. Правда, пока только на производстве.



Спросили главу государство про пенсионную реформу. Владимир Путин напомнил, что сегодня в России три фактора лежат в основе пенсионной системы: уровень зарплаты до выхода на пенсию, стаж и возраст. Менять, по его словам, эти критерии не планируется.



Владимир Путин, говоря о неналоговых сборах, рассказал, что в будущем году будет создан специальный реестр. Для того, чтобы контролировать эту отрасль, нужно понимать, что происходит в стране. А сегодня регионы самостоятельно решают вопросы дополнительных сборов.



Усиление контроля за спиртосодержащими непищевыми жидкостями и лекарствами - стало активно обсуждаться на фоне событий в Иркутске. Обсуждение проблемы дошло и до президента. Владимир Путин прокомментировал введение акцизов на этиловый спирт.



О том, что у Пермского края проблем нет, мы теперь знаем благодаря журналисту из Кунгура. Он предложил президенту ввести в школах уроки по шахматам. Видимо этот вопрос для купеческого города на сегодня актуальнее прочих. Владимир Путин идею поддержал, но оставил право решать за общеобразовательными учреждениями.



О чем только не спрашивали президента. Но вот о личном в этот раз не получилось. Как бы журналисты не старались. Даже выкрикивая вопросы. Владимира Путина не хотели отпускать и еще почти пол часа он мужественно отвечал на вопросы. В том числе и о своих президентских амбициях. Он обещает сказать, пойдет ли на выборы в 2018 году, когда "созреет время". А под занавес пресс-конференции поздравил всех с Новым годом!