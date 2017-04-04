Пермяк заблокировал антироссийскую резолюцию
04 Апреля 2017 13:29
Член бюро постоянного Комитета Межпарламентского союза по миру и международной безопасности, сенатор от Пермского края Андрей Климов уверен, что Россия сделает все для успешного проведения 137-ой ассамблеи межпарламентского союза.
Представители Украины на ассамблее Межпарламентского союза в Дакке (Бангладеш) призывали бойкотировать будущий форум МПС в Санкт-Петербурге. Впрочем, такие призывы провалились. Скомпрометировать Россию не удалось. Практически все парламентарии уже подтвердили, что приедут в Северную столицу в октябре.
Также большинство участников 136-й сессии Межпарламентского союза выразили российским коллегам соболезнования в связи со взрывом, прогремевшем в понедельник в петербургском метро.
Андрей КЛИМОВ, член бюро постоянного Комитета Межпарламентского союза по миру и международной безопасности, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:
- Мне выражали соболезнование представители британской делегации. Очень уважаемые люди двух палат парламента. Даже те, с кем мы часто спорим, говорили слова соболезнования. Мы сегодня почтили минутой молчания память погибших. Но на этом фоне выглядят кощунственно призывы украинской делегации бойкотировать международные форумы в Питере. Включая будущую 137-ую ассамблею Межпарламентского союза. Причем они это начали делать еще до трагических событий и продолжают делать сейчас. Они также хотели, чтобы мы втянулись в рассмотрение антироссийского документа. И вчера с таким предложением выступили. Однако поскольку это всё в обязательном порядке проходило через бюро комитета по международной безопасности, а я в этом бюро представляю не только Россию, но и страны Евразии нам удалось убедить коллег и практически единогласно, мы отклонили это сугубо антироссийское провокационное предложение украинской делегации. Но надо иметь в виду, что они там не одиноки. Их поддерживает группа прозападных государств. И сегодня они еще раз попытаются поставить нам палки в колеса. Но будем надеяться, что остальные государства не позволят им такие кощунственные действия провести. Я убежден,что мы преодолеем эти преграды и достойно проведем 137-ую ассамблею в Санкт-Петербурге. И примем документ посвященный 20-ю принятия декларации о демократии. И расскажем им о том, что миру пора переходить от культурного однообразия к культурному плюрализму и диалогу. Это и одна из целей нашего фестивального марафона, о котором здесь тоже хорошо знают. Его поддерживают международные организации. В том числе и ЮНЕСКО. В целом мы движемся в правильном направлении и победа будет за нами.
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