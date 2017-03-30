Пермские депутаты внесли изменения в бюджет города

Более пятисот миллионов дополнительных средств будут направлены на переселение граждан из аварийного жилья по ул. Достоевского, 4, Петропавловская, 14 и Пермская,66. Также часть денег уйдёт на возмещение затрат перевозчикам, на дополнительные меры социальной поддержки в рамках оплаты за коммунальные услуги и обеспечение мероприятий по капитальному ремонту лифтового оборудования многоквартирных домов, благоустройство придомовых территорий.



Юрий УТКИН, председатель Пермской городской Думы:



- Третье - это средства, которые сегодня будут инвестированы в развитие набережной. Мы понимаем, что мы сегодня планомерно работаем участок за участком. Сегодня мало привести в нормативное состояние, там должна появиться жизнь в виде мероприятий и событий.



Часть свободных остатков народные избранники решили использовать на реализацию предложений от депутатов, в части исполнения наказов. В том числе на финансирование мероприятий по развитию микрорайонов, а также решение вопроса отлова и содержания безнадзорных животных. В рамках пленарного заседания депутаты предложили изменить сам подход.



Илья ЛИСНЯК, депутат Пермской городской Думы:



- Есть разные подходы. Они предлагаются и надзорными органами, и европейский опыт может прийти нам на помощь. Это содержание на протяжении полугода животных в муниципальном приюте, а затем передача их на частные площадки. Либо пожизненное содержание животных, либо разумная эвтаназия особенно агрессивных особей.



Также в рамках пленарного заседания депутаты приняли решение установить 40-процентную скидку от действующего тарифа на перевозки по муниципальным маршрутам, по оплате поездок с использованием льготного проездного документа на 60, 90 и 120 поездок в месяц и возможностью его последующего пополнения на 30 и 60 поездок. Теперь возможность покупки проездных билетов есть и у иногородних студентов без обязательной пермской прописки.