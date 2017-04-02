Межпарламентский союз утвердил резолюцию о невмешательстве в дела государств

Сегодня, 2 апреля, в ходе 136-ой Ассамблеи была принята российская резолюция о роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом ТК "ВЕТТА" рассказал сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края Андрей Климов, который сейчас с рабочим визитом находится в Бангладеш.



Следующая 137-ая Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Петербурге 14-18 октября.