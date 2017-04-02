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Межпарламентский союз утвердил резолюцию о невмешательстве в дела государств

02 Апреля 2017 12:50
В эти дни в столице Бангладеш Дакке проходит Ассамблея Межпарламентского союза.
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Межпарламентский союз утвердил резолюцию о невмешательстве в дела государств
Сегодня, 2 апреля, в ходе 136-ой Ассамблеи была принята российская резолюция о роли парламентов в предотвращении внешнего вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Об этом ТК "ВЕТТА" рассказал сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края Андрей Климов, который сейчас с рабочим визитом находится в Бангладеш.

Следующая 137-ая Ассамблея Межпарламентского союза пройдет в Петербурге 14-18 октября.
Метки: Бангладеш Климов МПС
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