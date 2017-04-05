Межпарламентский союз принял резолюцию о невмешательстве в дела государств
05 Апреля 2017 15:43
Межпарламентский союз принял резолюцию о роли парламентов в предотвращении вмешательства во внутренние дела государств.
Ассамблея Межпарламентского союза в Дакке (Бангладеш) приняла инициированную российской делегацией резолюцию о роли парламентов в соблюдении принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Среди поддержавших документ есть и представители ряда западных стран.
Андрей КЛИМОВ, член Бюро постоянного Комитета МПС по миру и международной безопасности, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:
- Я хотел бы напомнить, что речь идет о невмешательстве во внутренние дела суверенных государств. Внешняя политика любого государства связана с какими-то странами. И вот здесь принципиальная разница между подходом России. Россия инициировала в свое время разработку этого документа и внесение его в повестку дня. Наши коллеги из ряда западных государств считают, что при определенных обстоятельствах, если им вдруг показалось, что в какой-то стране что-то не так с политической системой, то они имеют право вмешиваться во внутренние дела с тем, чтобы изменять политическую систему. Они это даже не отрицают. А мы считаем, что суверенное право определять политическую систему принадлежит только народу соответствующей страны. И здесь нас поддерживают очень многие.
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