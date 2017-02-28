Максим Решетников получил поддержку Дмитрия Медведева
28 Февраля 2017 10:03
Сумма в объёме около 2 млрд руб. предварительно согласована с Минстроем России. Деньги могут поступить уже в 2017 году.
Как привлечь деньги в регион и чем заинтересовать потенциальных инвесторов. Сегодня в Сочи пройдет второй день Российского инвестиционного форума, в котором принимают участие и делегаты от нашего региона во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.
Накануне Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил Прикамский стенд. Максим Решетников презентовал премьер-министру проекты, реализуемые в регионе. Среди них – разработки кластера «Фотоника», «Технополиса «Новый Звездный» (ракетные и авиадвигатели). Кроме того, глава региона получил поддержку Дмитрия Медведева о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на переселение Березников.
Ещё один миллиард рублей вложат в строительство современной фабрики мороженого в Перми. Утвержден меморандум о взаимопонимании в отношении заключения соответствующего специнвестконтракта между Пермским краем и компанией "Милком".
Другой специнвестконктракт был подписан с компанией «Новые Фитинговые Технологии». Почти 4 с половиной миллиарда рублей будет инвестировано в строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в Чайковском.
Кроме того, с группой компанией "Ренова" подписан меморандум о "Создании тепличного комплекса в Пермском крае". Документ подписали председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и врио губернатора Прикамья Максим Решетников.
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