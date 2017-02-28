Максим Решетников получил поддержку Дмитрия Медведева

Как привлечь деньги в регион и чем заинтересовать потенциальных инвесторов. Сегодня в Сочи пройдет второй день Российского инвестиционного форума, в котором принимают участие и делегаты от нашего региона во главе с врио губернатора Пермского края Максимом Решетниковым.



Накануне Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил Прикамский стенд. Максим Решетников презентовал премьер-министру проекты, реализуемые в регионе. Среди них – разработки кластера «Фотоника», «Технополиса «Новый Звездный» (ракетные и авиадвигатели). Кроме того, глава региона получил поддержку Дмитрия Медведева о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на переселение Березников.



Ещё один миллиард рублей вложат в строительство современной фабрики мороженого в Перми. Утвержден меморандум о взаимопонимании в отношении заключения соответствующего специнвестконтракта между Пермским краем и компанией "Милком".



Другой специнвестконктракт был подписан с компанией «Новые Фитинговые Технологии». Почти 4 с половиной миллиарда рублей будет инвестировано в строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов в Чайковском.



Кроме того, с группой компанией "Ренова" подписан меморандум о "Создании тепличного комплекса в Пермском крае". Документ подписали председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и врио губернатора Прикамья Максим Решетников.