Максим Решетников назначил себя главой Правительства Пермского края

Сегодня, 8 февраля 2017 года, Максим Решетников официально возглавил Правительство Прикамья, сообщает Пермский региональный сервер.
Отметим, вчера исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников уже провел рабочую встречу с членами Правительства и руководством Администрации губернатора Пермского края. Глава региона обозначил задачи и приоритеты дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципалитетах Пермского края, а также переселения граждан из аварийного жилья в Березниках.
Ранее бывший губернатор Виктор Басаргин назначил врио главы Правительства Владимира Рыбакина
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