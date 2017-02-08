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Максим Решетников назначил себя главой Правительства Пермского края

08 Февраля 2017 13:22
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников подписал свой первый указ, согласно которому возложил на себя полномочия председателя Правительства Пермского края.
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Максим Решетников назначил себя главой Правительства Пермского края
Сегодня, 8 февраля 2017 года, Максим Решетников официально возглавил Правительство Прикамья, сообщает Пермский региональный сервер.

Отметим, вчера исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников уже провел рабочую встречу с членами Правительства и руководством Администрации губернатора Пермского края. Глава региона обозначил задачи и приоритеты дальнейшей работы. Первые совещания, которые проведет Максим Решетников, будут касаться развития здравоохранения, ремонтов автодорог и дворовых территорий в муниципалитетах Пермского края, а также переселения граждан из аварийного жилья в Березниках.

Ранее бывший губернатор Виктор Басаргин назначил врио главы Правительства Владимира Рыбакина.
Метки: Решетников Правительство Пермского края
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