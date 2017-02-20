Климов: Путин в мае встретится с президентом Филиппин Дутерте

Андрей КЛИМОВ, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам:- По приглашению российской стороны президент Родриго Дутерте должен посетить в конце мая нашу страну с официальным визитом. Будет вести переговоры с Владимиром Путиным. И сегодня в рамках подготовки такой важной встречи ценится возможность неформального общения, где стороны излагают вопросы для расширения сотрудничества, которое может быть у нас с Филиппинами налажено. Сейчас начинается новая эра в наших отношениях. Всего неделю назад здесь был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Были и другие встречи.Стороны также обсудили расширение межрегиональных контактов. Прикамцы на Филиппинах представлены достойно. Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Игорь Ховаев родом из города Губаха Пермского края.

Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Напомним, Владимир Путин в ноябре уже встречался Родриго Дутерте.