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Климов: Путин в мае встретится с президентом Филиппин Дутерте

20 Февраля 2017 14:07
О встрече сегодня сообщил сенатор от Пермского края Андрей Климов, находящийся сейчас с визитом по парламентской линии в этой стране.
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Климов: Путин в мае встретится с президентом Филиппин Дутерте
Андрей КЛИМОВ, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края, заместитель председателя комитета по международным делам:

- По приглашению российской стороны президент Родриго Дутерте должен посетить в конце мая нашу страну с официальным визитом. Будет вести переговоры с Владимиром Путиным. И сегодня в рамках подготовки такой важной встречи ценится возможность неформального общения, где стороны излагают вопросы для расширения сотрудничества, которое может быть у нас с Филиппинами налажено. Сейчас начинается новая эра в наших отношениях. Всего неделю назад здесь был секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Были и другие встречи.

Стороны также обсудили расширение межрегиональных контактов. Прикамцы на Филиппинах представлены достойно. Посол Российской Федерации в Республике Филиппины Игорь Ховаев родом из города Губаха Пермского края.

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Напомним, Владимир Путин в ноябре уже встречался Родриго Дутерте.
   

Фото: пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Метки: Путин президент Филиппины Климов Дутерте
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