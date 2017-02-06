Губернатор Пермского края Виктор Басаргин объявил об отставке

Виктор Басаргин отметил, что 2017 год насыщен политическими событиями. Такими, как старт президентской кампании и выборы губернатора региона. Это год предопределит развитие России и Пермского края на ближайшие десять лет. Именно в связи с этим очень важно, чтобы в регионе сохранялась экономическая и политическая стабильность. Важно, чтобы все жители края, все политические и общественные движения двигались в одном направлении.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- В связи с этим – первое: я принял решение не идти на выборы на новый губернаторский срок. Это решение выверенное, продуманное. Второе: мой срок полномочий заканчивается в мае. Но я считаю необходимым уже сейчас обратиться к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий.



По словам Виктора Басаргина, до единого дня голосования не так много времени, и кандидат, выдвинутый президентом, должен успеть адаптироваться к условиям работы в регионе. Получить поддержку со стороны его жителей, наладить взаимодействие с политическими партиями и общественными движениями. Имя преемника озвучено не было. По информации ТАСС, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пока не подтверждает, что Владимир Путин принял отставку губернатора. Что же касается, своего будущего, Виктор Басаргин заявил, что его опыт будет востребован.



Виктор БАСАРГИН, губернатор Пермского края:



- Я всегда относил себя к команде президента, и пришел в эту команду еще по первому призыву в 2000 году, работал заместителем полпреда, министром регионального развития, губернатором. Поэтому прошу за мое будущее не беспокоиться. Где бы я не работал, я всегда буду заботиться об интересах Пермского края и поддерживать те решения, которые принимаются для развития Пермского края.