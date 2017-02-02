Губернатор обозначил принципы совместной работы с депутатами Госдумы от Прикамья

"Командный дух, который мы должны сохранить с прошедших выборов, он поможет нам сегодня организовать, как бы мы хотели нашу совместную работу. Мы всегда говорили, что лоббистские качества - это позитив для Пермского края, для всех наших жителей. Эта задача сегодня все лоббистские возможности направить на реализацию проблем, которые стоят перед жителями Пермского края", - отметил губернатор Виктор БАСАРГИН.

Это первая встреча не только в новом году, но и в подобном формате. Такого взаимодействия между ветвями власти, как отмечают участники встречи, до этого момента в регионе не было.Игорь ШУБИН, депутат Государственной Думы РФ:- И та и другая сторона отметили, что никогда еще в Государственной Думе не было такой команды, такого представительства от Пермского края, людей понятных нашим жителям, взаимодействующих друг с другом. Безусловно, совместными усилиями с правительством, с губернатором, и нашей командой, я думаю, что мы можем многое сделать.Кроме первоочередных вопросов законотворческой деятельности, не обошли стороной и реализацию административной реформы в крае. О ее ходе, народным избранникам рассказал губернатор.Игорь ШУБИН, депутат Государственной Думы РФ:- Правильно, что губернатор возглавил правительство, по сути, потому что это позволяет держать более жесткую нить управления и оперативного решения многих вопросов.Стороны также высказались за проведение таких встреч на постоянной основе. Предложено подготовить регламент встреч, где будут обозначены сроки общения народных избранников с заместителями председателя краевого правительства, министрами, а также совместных выездов в территории. Администрации губернатора даны указания подготовить документ. Обсудить его депутаты планируют в конце февраля.