Единороссы Прикамья выдвинули на праймериз по выборам губернатора Решетникова и Клепцина
01 Апреля 2017 10:16
Программу, на основе которой будет построена вся кампания по выборам губернатора, членам регионального политического совета партии "Единая Россия", представил Глава региона Максим Решетников.
Глава Прикамья предлагает сконцентрироваться на поиске решений самых болезненных вопросов, которые сегодня волнуют жителей региона.
Максим РЕШЕТНИКОВ, Глава Пермского края:
- В первую очередь это, конечно же, вопросы медицины, это вопросы дорог и благоустройства. Основные проекты, которые сейчас реализует партия "Единая Россия". Это вопросы ЖКХ. Вопросы образования, вопросы развития промышленности, как основы экономики края.
Кандидатура Максима Решетникова региональным политическим советом партии была поддержана единогласно. Вторым кандидатом на праймериз "Единой России" стал депутат Законодательного Собрания региона Сергей Клепцин. Предварительное голосование по выборам губернатора состоится в июне. После того, как будут объявлены выборы главы Прикамья.
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