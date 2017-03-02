Дмитрий Самойлов провел открытый прием жителей в Новых Лядах

Виктор БАЛАБАНОВ, председатель ТОС Новые Ляды:



- Через нас проходят автобусные маршруты Пермь-Троица, Пермь-Сылва. Этот участок нашим жителям необходим. Все в поселке им пользуются.



Чтобы решить проблему, Виктор БАЛАБАНОВ пришел на открытый прием городской администрации и лично задал вопрос главе города Дмитрию Самойлову: будут ли в этом году ремонтировать дорогу? Мэр принял решение: пятикилометровый участок приведут в порядок. В планах укрепление обочин, расширение проезжей части.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- Для нас понятны все проблемные вопросы инфраструктуры этого поселка. Причем, поселок с прекрасным будущим. Понятно, что «Технополис «Новый Звёздный» - это проект федерального уровня. Получил поддержку и в правительстве РФ и в правительстве Пермского края.



Одно из обязательств перед Новыми Лядами, по словам главы города - местная школа. Сегодня образовательное учреждение специализируется на подготовке будущих инженеров.



Резида ПЕЧКУРОВА, и.о. главы администрации поселка Новые Ляды:



- У нас большая очень перспектива - это строительство школы, ее реконструкция. Мы уже начали работы. Осмотрели электричество, отопление.



Открытые приемы граждан - один из главных способов диалога властей с горожанами, считают в администрации. В ходе встречи новолядовцы получили ответы от чиновников на вопросы по тарифов на коммунальные услуги, газификации частного сектора.