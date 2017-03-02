Дмитрий Самойлов провел открытый прием жителей в Новых Лядах
02 Марта 2017 12:00
Дорожный участок в Новых Лядах от улицы Трактовая до границ поселка в сторону Сылвы. По словам председателя ТОСа Виктора БАЛАБАНОВА, капитальный ремонт здесь не проводился более 10 лет.
Виктор БАЛАБАНОВ, председатель ТОС Новые Ляды:
- Через нас проходят автобусные маршруты Пермь-Троица, Пермь-Сылва. Этот участок нашим жителям необходим. Все в поселке им пользуются.
Чтобы решить проблему, Виктор БАЛАБАНОВ пришел на открытый прием городской администрации и лично задал вопрос главе города Дмитрию Самойлову: будут ли в этом году ремонтировать дорогу? Мэр принял решение: пятикилометровый участок приведут в порядок. В планах укрепление обочин, расширение проезжей части.
Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:
- Для нас понятны все проблемные вопросы инфраструктуры этого поселка. Причем, поселок с прекрасным будущим. Понятно, что «Технополис «Новый Звёздный» - это проект федерального уровня. Получил поддержку и в правительстве РФ и в правительстве Пермского края.
Одно из обязательств перед Новыми Лядами, по словам главы города - местная школа. Сегодня образовательное учреждение специализируется на подготовке будущих инженеров.
Резида ПЕЧКУРОВА, и.о. главы администрации поселка Новые Ляды:
- У нас большая очень перспектива - это строительство школы, ее реконструкция. Мы уже начали работы. Осмотрели электричество, отопление.
Открытые приемы граждан - один из главных способов диалога властей с горожанами, считают в администрации. В ходе встречи новолядовцы получили ответы от чиновников на вопросы по тарифов на коммунальные услуги, газификации частного сектора.
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