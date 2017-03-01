Андрей Климов: спорить - это наша работа
01 Марта 2017 18:36
В Совете Федерации в ходе пленарного заседания развернулась дискуссия вокруг изменений налогового и бюджетного законодательства. Спорили Антон Силуанов и Андрей Климов - представляющий в верхней палате парламента исполнительную власть Пермского края.
Андрей КЛИМОВ, сенатор Совета Федерации РФ от исполнительной власти Пермского края:
- Спорить - это наша работа. Но спор должен быть конструктивным. Указом Президента утверждены новые основы нашей региональной политики до 2025 года. Необходимо внести изменения в стратегию бюджетного федерализма. Это поиск оптимального распределения финансов. Особенно в их доходной части между субъектами РФ и федеральным центром. Частые изменения налогового законодательства мешают планировать регионам. Если же стабилизировать этот процесс, то у субъекта Федерации появится возможность долгосрочного планирования. Меня в этом плане публично поддержала Валентина Ивановна Матвиенко. Конечно, нам необходимо такого рода корректировку провести. И Антон Германович согласился с этим. И пообещал тесно координировать деятельность с предложениями сенаторского корпуса.
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