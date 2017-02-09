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Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Прикамья

09 Февраля 2017 15:16
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем главы региона в Законодательном Собрании Прикамья.
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Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Прикамья
С сегодняшнего дня Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края. Распоряжение о назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Прикамья Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, ранее Анатолий Маховиков занимал должность советника экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина.
Метки: Маховиков Законодательное Собрание
Комментарии (1)
Гость 09.02.2017 16:03:53
И что он будет делать? "Васька слушает да ест"!
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