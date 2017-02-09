Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем главы региона в Законодательном Собрании Прикамья.

Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Прикамья

С сегодняшнего дня Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края. Распоряжение о назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Прикамья Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора.



Напомним, ранее Анатолий Маховиков занимал должность советника экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина.