Анатолий Маховиков назначен представителем губернатора в Заксобрании Прикамья
09 Февраля 2017 15:16
Врио губернатора Пермского края Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова полномочным представителем главы региона в Законодательном Собрании Прикамья.
С сегодняшнего дня Анатолий Маховиков назначен полномочным представителем губернатора в Законодательном Собрании Пермского края. Распоряжение о назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Прикамья Максим Решетников, сообщает пресс-служба губернатора.
Напомним, ранее Анатолий Маховиков занимал должность советника экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина.
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