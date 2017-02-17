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Заместитель посла США в России отведала пермских посикунчиков

17 Февраля 2017 11:40
Заместитель посла США в России Линн Трейси и генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели посетили Пермь 8 февраля 2017 года. Двухдневный визит носил ознакомительный характер, а программа была очень насыщенной.
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Заместитель посла США в России отведала пермских посикунчиков
Посольство США в РФ: "Побывать в Перми и не отведать знаменитых посикунчиков? Невозможно! #Пермь" - пост с таким заголовком сделан в официальном Twitter-аккаунте дипломатического ведомства.

Линн Трейси и Маркус Микели дегустируют пермские посикунчики

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Линн Трейси и Маркус Микели в ПГНИУ


В городской администрации дипломаты поговорили о побратимских отношениях Перми и Луисвилля. Затем гости побывали на фабрике "Nestle" и в классическом университете, посетили Художественную галерею и отведали пермских посикунчиков.

Метки: Маркус Микели Линн Трейси США Посикунчики Луисвиль
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