Ямур Гильмутдинов выбран представителем в Общественную палату России

Буквально накануне федеральные СМИ сообщали о новых фамилиях, которые вошли в новый состав Общественной палаты России. Сорок человек, так называемая президентская квота, среди которых такие известные личности как тренер Ирина Виннер, шахматист Сергей Карякин, кардиохирург Лео Бокерия и многие другие.



По новым правилам остальных кандидатов выдвигают регионы и общественные организации. Общественная палата Пермского края, строго по регламенту, самой, что ни на есть демократической процедурой - тайным голосованием, выбрала своим представителем на Федеральном уровне - идейного вдохновителя и руководителя КВНовского движения в Прикамье Ямура Гильмутдинова. Сам Ямур, признает, что на него возложена большая ответственность, которую он постарается оправдать.



Ямур Гильмутдинов, представитель Общественной палаты Пермского края в Общественной палате РФ:



- Безусловно, эта площадка позволяет решать какие-то наши вопросы в развитии гражданского общества в Пермском крае, и мне бы хотелось, чтобы обратная связь существовала. Потому, что задачи, которые решает федеральная общественная палата мы здесь тоже должны рассматривать и каким-то образом интегрировать.



Обновленную Общественную палату России, называют самой "молодой" за всю ее историю. Поэтому, уверены пермские общественные деятели, пермскому представителю удастся найти с коллегами общий язык и достойно представлять Пермский край. Новые правила формирования, имена кандидатов выдвинутых главой государства, которые знает вся страна, говорят о той значимости, которую президент придает общественному органу. И это всероссийский тренд.



Николай Девяткин, член Общественной палаты Пермского края:



- Отношение как исполнительной, так и представительной власти по взаимодействию с общественной палатой и реализаций рекомендаций этого органа возрастает с каждым годом, надеюсь, что так будет и впредь.



Общественная палата Пермского края давно стала реальной площадкой, на которой взаимодействуют власть и общества. По сути выполнила свою цель. Но останавливаться на достигнутом, было бы предательством, перед жителями региона. В планах работы на ближайшие полгода, только то, что волнует людей.



Дмитрий Красильников, председатель Общественной палаты Пермского края:



- Это и вопросы, и здравоохранения и образования, и социальной защиты населения, вопросы расселения ветхого и аварийного жилья, вопросы стратегии социально-экономического развития Пермского края. Много вопросов, которые волнуют общественность. Там где мы видим себя в качестве помощника в организации многих процессов власти.



Региональная общественная палата тоже обновилась в этом году, это ее третье заседание. С организационными моментами закончено, впереди много работы. Уже накопленный багаж методов, говорят общественники, позволяет быть уверенными, что все получится.