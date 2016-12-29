Важные перемены: как изменится жизнь пермяков в 2017 году

С января увеличивается налоговый сбор на бензин и дизельное топливо, однако говорить о том, что это существенно ударит по карману автомобилистов, пока не приходится.



Дмитрий МАХОНИН, начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС РФ:



- В рознице рост цен на бензины будет составлять не более 5%, что ниже инфляции.



Еще одно нововведение, которое касается автомобилистов - с 1 января все автомобили, производимые в нашей стране, а также ввозимые на территорию России, должны быть обязательно оснащены системой автоматического оповещения экстренных служб в случае ДТП - "Эра-ГЛОНАСС", а перевозить детей по российским дорогам можно будет на автобусах не старше 10 лет, - но это ограничение вступит в силу только летом.



Более безопасная и спокойная жизнь в новом году обеспечена и гражданам, обременённых долгами. С 1 января вступает в силу закон о коллекторах, который запрещает требовать выплату долгов с заёмщиков организациям, не включенным в единый госреестр. Попасть в этот список будет непросто.



Мартин МАРТИРОСЯН, юрист:



- К коллекторам требование уставного капитала - минимум 10 млн рублей. То есть это позволит отсеять все мелкие коллекторские агентства, которые, сами знаете, действуют незаконно порой.



С нового года в России быть госслужащим стало не так выгодно, как раньше. Для этой категории работников увеличили пенсионный возраст и продолжат увеличивать каждое 1 января - на полгода, пока он не повысится до 63 и 65 лет.



Также правительство РФ в текущем году намерено свести к минимуму взаимодействие граждан с врачами. Это призвано сделать электронный больничный, который вводится на территории всей страны.



Польза от нововведения двойная - отмечают в Минздраве. Пациенты сэкономят время на посещении медучреждений, что позволит им быстрее возвращаться к работе. А государство сможет уменьшить расходы на изготовлении бумажных бланков - примерно, 42 млн рублей ежегодно.