В Прикамье за 2016 год зарегистрировано более 400 патентов на изобретения

Одно из открытий сделал руководитель клуба изобретателей Прикамья Виктор Гилин. Он придумал метод крепления пушки на миномет при помощи полиуретана.



От боевых летающих дронов до унитазов совмещенных с умывальником. За 2016 год в патентном бюро Алексея Калиниченко было оформлено более 60 заявок в Роспатент. Обращались за помощью как крупные организации, так и отдельные изобретатели.



Алексей КАЛИНИЧЕНКО, патентный поверенный РФ, руководитель Патентного агентства:



- 60% моих клиентов - это частники. Мне везло. Это были частники, которые приходят не просто с изобретениями. Они приходят с изобретениями, которые нужны и на которых они собираются зарабатывать.

Самыми инновационными отраслями в России, как сообщает Роспатент, в прошлом году стали энергетика, химия и медицина. Пермь в этом смысле идет в ногу со временем.



Алексей КАЛИНИЧЕНКО, патентный поверенный РФ, руководитель Патентного агентства:



- Самыми крупными заявителя в Пермском крае являются Пермский политех, госуниверситет. Далее с переменным успехом следуют компании... Это кабельная промышленность, насосные агрегаты, турбины, всё, что связано с нефтяной промышленностью - очень много в Пермском крае.



Всего за прошлый год в Роспатенте жители Прикамья зарегистрировали более 400 изобретений и полезных моделей. По стране эта цифра насчитывает более 30 тысяч. Но сколько из них будут реализованы и пущены в продажу - задача самих изобретателей.