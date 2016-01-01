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В Прикамье за 2016 год зарегистрировано более 400 патентов на изобретения

16 Января 16:40
Возимый миномет образца 70-х годов. Скорострельность 5 выстрелов в минуту. Дальность стрельбы 7 км. Его разработка включала в себя массу инновационных.
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Одно из открытий сделал руководитель клуба изобретателей Прикамья Виктор Гилин. Он придумал метод крепления пушки на миномет при помощи полиуретана.

От боевых летающих дронов до унитазов совмещенных с умывальником. За 2016 год в патентном бюро Алексея Калиниченко было оформлено более 60 заявок в Роспатент. Обращались за помощью как крупные организации, так и отдельные изобретатели.

Алексей КАЛИНИЧЕНКО, патентный поверенный РФ, руководитель Патентного агентства:

- 60% моих клиентов - это частники. Мне везло. Это были частники, которые приходят не просто с изобретениями. Они приходят с изобретениями, которые нужны и на которых они собираются зарабатывать.
Самыми инновационными отраслями в России, как сообщает Роспатент, в прошлом году стали энергетика, химия и медицина. Пермь в этом смысле идет в ногу со временем.

Алексей КАЛИНИЧЕНКО, патентный поверенный РФ, руководитель Патентного агентства:

- Самыми крупными заявителя в Пермском крае являются Пермский политех, госуниверситет. Далее с переменным успехом следуют компании... Это кабельная промышленность, насосные агрегаты, турбины, всё, что связано с нефтяной промышленностью - очень много в Пермском крае.

Всего за прошлый год в Роспатенте жители Прикамья зарегистрировали более 400 изобретений и полезных моделей. По стране эта цифра насчитывает более 30 тысяч. Но сколько из них будут реализованы и пущены в продажу - задача самих изобретателей.
Метки: Роспатент Изобретения Патент
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