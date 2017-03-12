В Прикамье в паводок может затопить 110 населенных пунктов

О причинах такого значительного расширения зоны риска нам рассказали в региональном управлении МЧС.



Максим ГОРШКОВ, заместитель начальника отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- Данный список формировался на основании многолетних анализов. Также в этом перечне населённые пункты, в которых находятся потенциально опасные гидротехнические сооружения, т.е. которые несут угрозу подтопления населённых пунктов.



Пополнение списка сёлами и городами с прудами произошло после прошлогодней ситуации в Кудымкаре, когда неисправная местная платина не смогла нормально пропустить воду, что привело к большому материальному ущербу.



На трёх реках, на затороопасных участках, как и прошлой весной будут рыхлить и резать лёд: в Верхнечусовских Городках (на Чусовой), в Барде (на Тулве) и на Усьве в Гремячинском районе. Взрывные работы предполагаются в экстренных случаях.



Паводковая ситуация прогнозируется нынче специалистами близкой к среднемноголетним наблюдениям. Уровень негативного воздействия зависит от режима таяния снега, которого выпало много (в ряде территорий побиты десятилетние рекорды по высоте покрова). Только вот земля сильно не промёрзла, а значит теоретически готова впитать большее количество воды.