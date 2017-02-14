В Прикамье в 2016 году сократилось количество браков

Ещё большее снижение последние 2 года демонстрирует наш регион - почти на 20%. Если в 2015-м семейными узами в Пермском крае сочетались более 21,5 тысяч пар, то в 2016 - уже 17,5 тысяч. Как отмечают социологи, такая тенденция уже приводит к ухудшению рождаемости: по некоторым подсчётам, "недостающие" семьи могли бы улучшить демографию страны на 175 тысяч детей. По словам специалистов, предпосылки "брачного" кризиса возникли ещё несколько лет назад.



Марина ДАВЫДОВА, начальник Дзержинского отдела Управления ЗАГС администрации г. Перми:



- Такая ситуация была в стране в 92-96 годах, когда у нас был демографический кризис и рождалось детей гораздо меньше, - это как раз те самые молодожёны, которые у нас сегодня регистрируются. Их меньше! Поэтому зарегистрированных браков снижается количество.



Ещё одна причина того, что наши граждане не торопятся в ЗАГС, - экономическая нестабильность в стране. Свадьба требует немалых материальных затрат, потому потенциальные молодожёны предпочитают дожидаться лучших времён, уверены эксперты. Зато число разводов, по данным Росстата, за последний год снизилось, на 1%. И здесь кризис, наоборот, помог, считает семейный психолог Надежда КЕРОВА.



Впрочем, если в ближайшие 2-3 года можно будет ждать увеличения количества пар, желающих создать семью, ведь к брачному возрасту подойдут те, кто был рождён после 90-х, то "разделываться" с демографическим кризисом нам придётся ещё долго, считают социологи. Последний прирост рождаемости в нашей стране наблюдался в 2007-м, следовательно, количество женщин детородного возраста приблизится к норме лишь к 2027-му. Спасти ситуацию смогут лишь действенные меры поддержки семьи от государства, отмечают эксперты.