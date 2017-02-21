В Прикамье состоялся XV международный слет юных патриотов

По итогу слета всем курсантам вручили значок участника. Для Ивана Гантимурова, кадета из Иркутска это вторая подобная награда. По словам молодого человека, такие слеты помогают не только улучшить физическую подготовку, но и определиться с будущей профессией.



Иван ГАНТИМУРОВ, курсант г. Иркутска:



- Это может повлиять на поступление в любое военное заведение. Криминалистику показывают, как ищут преступников, военные подразделения, как работает СОБР, спецназ, все показывают, рассказывают.



В этот раз почетный знак участника курсанты получили из рук Героя Советского Союза Юрия Бабанского, который в 1969 году, во время пограничного конфликта с китайцами на острове Даманский проявил героизм и мужество.



Юрий БАБАНСКИЙ, Герой Советского Союза:



- Я поражен тем, что есть у нас такое учебное заведение, тем как тут построена методика подготовки нашей молодежи, военно-патриотического воспитания. Здесь готовится наша смена, замечательная великолепная смена.



Лидеров среди 39 делегаций отметят уже сегодня. В честь завершения юбилейного XV слета юных патриотов в ДК Солдатова пройдет большой концерт.