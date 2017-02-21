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В Прикамье состоялся XV международный слет юных патриотов

21 Февраля 2017 16:05
XV юбилейный международный слет юных патриотов "Равнение на победу" подошел к концу. В этом году в нем приняли участие 39 делегаций из городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.
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По итогу слета всем курсантам вручили значок участника. Для Ивана Гантимурова, кадета из Иркутска это вторая подобная награда. По словам молодого человека, такие слеты помогают не только улучшить физическую подготовку, но и определиться с будущей профессией.

Иван ГАНТИМУРОВ, курсант г. Иркутска:

- Это может повлиять на поступление в любое военное заведение. Криминалистику показывают, как ищут преступников, военные подразделения, как работает СОБР, спецназ, все показывают, рассказывают.

В этот раз почетный знак участника курсанты получили из рук Героя Советского Союза Юрия Бабанского, который в 1969 году, во время пограничного конфликта с китайцами на острове Даманский проявил героизм и мужество.

Юрий БАБАНСКИЙ, Герой Советского Союза:

- Я поражен тем, что есть у нас такое учебное заведение, тем как тут построена методика подготовки нашей молодежи, военно-патриотического воспитания. Здесь готовится наша смена, замечательная великолепная смена.

Лидеров среди 39 делегаций отметят уже сегодня. В честь завершения юбилейного XV слета юных патриотов в ДК Солдатова пройдет большой концерт.
Метки: Слет патриотов
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