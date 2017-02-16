В Прикамье проходит XV международный слёт юных патриотов

В одном строю - гости со всей России, из ближнего и дальнего зарубежья. Многие никогда не видели такой снежной вьюги. Те, кто отставал, не просто шли, а - бежали, когда вдалеке услышали фразу: "Поздравляю всех участников 15-го юбилейного слета юных патриотов Равнение на победу! Мы добрались до цели!".



В 2002 году Пермский кадетский корпус принимал шесть делегаций. Сегодня – 36. Впервые к Слету юных патриотов присоединилась Монголия. А вот китайские студенты приезжают уже второй раз.



Наньчанг (Китай) Шан ЙОНГ, руководитель делегации университета города:



- В прошлом году мы приезжали в этот же период. У студентов был положительный отклик. Слёт произвел на них глубокое впечатление. И остальные тоже захотели приехать. Многих сейчас интересует только Интернет, поэтому мы очень ценим и поддерживаем молодежь, которая готова поехать куда-то далеко для того, чтобы поддерживать свое здоровье и развиваться физически.



В прошлом году было принято решение: кадетам пригодилось бы знание языка, поэтому в Пермском кадетском корпусе теперь изучают китайский. Вот так и развивается международное сотрудничество: китайцев здесь, на слете, понимают с полуслова, и они нас тоже.



Юные патриоты из города Кызыл демонстрируют горловое пение. Такого кадетского хора мы еще не слышали.



Чайзатмаа ООРЖАК, руководитель Тывинского кадетского корпуса:



- Мы из Тувы, у нас школа маленькая, нам надо развиваться, всё своими глазами видеть и участвовать. Вот это нам очень важно!



Не страшно, если не умеешь колоть дрова или ставить палатку - здесь всему научат. Неделю участникам слета предстоит провести в лагере, который они сами построят.



Карина КРИКУНЕНКО, кадет Белокалитвенского Матвея Платова Казачьего кадетского корпуса:



- Мы будем соревноваться между собой, чему-то новому учиться, бегать, препятствия будем преодолевать. Мне очень хочется, я впервые на таком слете корпусов, мне очень интересно здесь!



Юбилейный, 15-ый слёт, посвятили 120-летию со дня рождения Маршала Жукова. Воспитанники клубов, учащиеся военных лицеев, казаки и, конечно, кадеты - каждый год Пермский кадетский корпус объединяет на одной площадке единомышленников. "Равнение на победу!"- это их общий девиз.