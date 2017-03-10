(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Прикамье построили новое общежитие для осужденных

10 Марта 2017 14:20
В исправительной колонии №35 возвели новое общежитие для осужденных. Трёхэтажное здание рассчитано на 250 человек. Общая площадь 2312 квадратных метров.
42
В Прикамье построили новое общежитие для осужденных
Новое помещение построили за год на средства из федеральной казны. Свою работу общежитие начнёт уже в конце марта, рассказал заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Андрей ГАЛЛЕР.

Исправительная колония № 35 находится в Чусовском районе. С 1972 на её территории содержали особо опасных государственных преступников. В настоящее время, в структуре ИК-35 имеется участок строгого режима на 220 мест и участок колонии-поселения на 60. В общей сложности колония особо режима рассчитана на 680 осуждённых.
Метки: ГУФСИН
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
10 Марта