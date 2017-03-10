В Прикамье построили новое общежитие для осужденных
10 Марта 2017 14:20
В исправительной колонии №35 возвели новое общежитие для осужденных. Трёхэтажное здание рассчитано на 250 человек. Общая площадь 2312 квадратных метров.
Новое помещение построили за год на средства из федеральной казны. Свою работу общежитие начнёт уже в конце марта, рассказал заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Андрей ГАЛЛЕР.
Исправительная колония № 35 находится в Чусовском районе. С 1972 на её территории содержали особо опасных государственных преступников. В настоящее время, в структуре ИК-35 имеется участок строгого режима на 220 мест и участок колонии-поселения на 60. В общей сложности колония особо режима рассчитана на 680 осуждённых.
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