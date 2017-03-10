В Прикамье построили новое общежитие для осужденных

Новое помещение построили за год на средства из федеральной казны. Свою работу общежитие начнёт уже в конце марта, рассказал заместитель начальника ГУФСИН по Пермскому краю Андрей ГАЛЛЕР.



Исправительная колония № 35 находится в Чусовском районе. С 1972 на её территории содержали особо опасных государственных преступников. В настоящее время, в структуре ИК-35 имеется участок строгого режима на 220 мест и участок колонии-поселения на 60. В общей сложности колония особо режима рассчитана на 680 осуждённых.