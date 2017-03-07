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В Прикамье ожидается сильный ветер и неприятный запах

07 Марта 2017 16:26
ГУ МЧС России по Пермскому краю объявило о неблагоприятных погодных условиях на территории региона.
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В Прикамье ожидается сильный ветер и неприятный запах
7 марта в Перми и крае ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, слабые гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, днем северо-западный, северный 6-11 м/с.

Завтра, 8 марта метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе
Метки: МЧС Погода
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