В Прикамье ожидается сильный ветер и неприятный запах

7 марта в Перми и крае ожидается облачная погода с прояснениями, снег, местами сильный, слабые гололедные явления. На дорогах гололедица. Ветер ночью западный, северо-западный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с, днем северо-западный, северный 6-11 м/с.



Завтра, 8 марта метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере, в связи с чем возможны ощущения неприятных запахов в воздухе