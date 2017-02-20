В Прикамье открыли памятную доску погибшему в Чечне бойцу "Альфы"

В 2009 году майор Шатунов погиб при выполнении служебного задания в районе Гудермеса. На днях героя вспоминали на малой родине. Он с детства хотел быть военным.



Школа, где учился Максим, небольшая, находится в поселке Кордон Кишертского района, что на самой границе со Свердловской областью. Число учеников - чуть больше ста. 18 февраля здесь открыли мемориальную доску в память о герое.



После Суворовского, Максим поступил в Московское Высшее военное командное училище, где на последнем курсе был отобран для службы в «Альфе». Он неоднократно участвовал в выполнении сложных оперативно-боевых задач на Северном Кавказе. Майору Шатунову было всего 30 лет. У него остались жена и дочь.



В Кишертском районе даже написали стихи о бойцах спецназа. "День группы "А" не праздную в России, и очень мало знаем мы о ней, а в этой "Альфе" парни золотые, храбрее и смелее нет парней". Вместе с родными и близкими память Максима почтили его сослуживцы.



