В Прикамье оборудовано 65 мест для Крещенских купаний
18 Января 15:44
Сразу после дневной службы 18 января можно начинать крещенские омовения. В том числе, и традиционное для наших широт погружение в ледяную воду.
Для этого совершенно не обязательно дожидаться полуночи, когда у всех официально организованных купелей будут большие очереди из желающих совершить этот благочестивый обычай. Главное - подготовиться морально и быть физически здоровым.
Михаил БАТУЕВ, начальник поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения:
- В нашу зиму температура воды в водоёмах составляет +2...+4 градуса. Редко +1 градус. Безопасное время нахождения человека в воде именно во время купания в прорубях - от 30 до 45-50 секунд. Не достигая минуты. В исключительных случаях тренированные люди смогут провести в воде 1-2 минуты. Но я считаю, что это лишнее и таких экспериментов организму не нужно.
На случай нештатных ситуаций, которых не было в последние несколько лет, у официальных городских купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медики. В пределах Перми с 9 вечера и до 6 утра будут подготовлены три купели на Пристанционной, 38 - это в Свердловском районе и ещё две на Мотовилихинском пруду и в Верхней Курье на территории Храма Богоявления Господня. Всего по краю будет организовано 65 мест для купания. Впрочем, многие предпочитают неофициальные места.
Михаил БАТУЕВ, начальник поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения:
- Если человек вышел в неорганизованную купель, где не промеренный лёд, неизвестна глубина, неизвестно состояние грунта на этом участке акватории. Что я могу сказать? Первое - это одуматься, не совершать таких необдуманных и глупых поступков. Но если вы всё-таки вышли, то возьмите с собой друга, товарища, единомышленника, сделайте это вместе, помогите друг другу. На тот случай, если вдруг вы потеряете сознание или произойдет какая-то неожиданность с вашим организмом. Всё-таки купание в ледяной воде - не всегда привычно и не все это делают каждый день.
К тому же медики не рекомендуют подвергать организм стрессам людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим перепады артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Категорически запрещено окунаться в ледяную воду людям с признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, а также в состоянии какого-либо опьянения.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
13 Января 2017
12 Января 2017
11 Января 2017
09 Января 2017
22 Декабря 2016
16 Декабря 2016
16 Декабря 2016
13 Декабря 2016
06 Декабря 2016