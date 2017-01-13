В Прикамье оборудовано 65 мест для Крещенских купаний

Для этого совершенно не обязательно дожидаться полуночи, когда у всех официально организованных купелей будут большие очереди из желающих совершить этот благочестивый обычай. Главное - подготовиться морально и быть физически здоровым.



Михаил БАТУЕВ, начальник поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения:



- В нашу зиму температура воды в водоёмах составляет +2...+4 градуса. Редко +1 градус. Безопасное время нахождения человека в воде именно во время купания в прорубях - от 30 до 45-50 секунд. Не достигая минуты. В исключительных случаях тренированные люди смогут провести в воде 1-2 минуты. Но я считаю, что это лишнее и таких экспериментов организму не нужно.



На случай нештатных ситуаций, которых не было в последние несколько лет, у официальных городских купелей будут дежурить спасатели, сотрудники полиции и медики. В пределах Перми с 9 вечера и до 6 утра будут подготовлены три купели на Пристанционной, 38 - это в Свердловском районе и ещё две на Мотовилихинском пруду и в Верхней Курье на территории Храма Богоявления Господня. Всего по краю будет организовано 65 мест для купания. Впрочем, многие предпочитают неофициальные места.



Михаил БАТУЕВ, начальник поисково-спасательной группы Пермской краевой службы спасения:



- Если человек вышел в неорганизованную купель, где не промеренный лёд, неизвестна глубина, неизвестно состояние грунта на этом участке акватории. Что я могу сказать? Первое - это одуматься, не совершать таких необдуманных и глупых поступков. Но если вы всё-таки вышли, то возьмите с собой друга, товарища, единомышленника, сделайте это вместе, помогите друг другу. На тот случай, если вдруг вы потеряете сознание или произойдет какая-то неожиданность с вашим организмом. Всё-таки купание в ледяной воде - не всегда привычно и не все это делают каждый день.



К тому же медики не рекомендуют подвергать организм стрессам людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим перепады артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Категорически запрещено окунаться в ледяную воду людям с признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ, а также в состоянии какого-либо опьянения.