В Прикамье к 1 сентября отремонтируют 800 дворов
03 Апреля 2017 18:39
Жители дома на Комсомольском проспекте выбирают, каким будет их двор. Пермский край вошел в федеральный проект "Формирование комфортной городской среды". И дом на Компросе - один из первых в списке на ремонт.
Детская спортивная площадки, озеленение улицы. Жители сами выбирают планировку и дизайн двора. Начать строительство планируется в конце мая. А закончить 1 сентября. Количество дворов, которые планируется отремонтировать в этом году в крае - более восьмисот, в городе Перми из них порядка 300. Помимо Перми в федеральный проект вошли еще 46 поселений.
Общественники уже подключились к процессу. В ближайшее время будет создан портал обратной связи с информацией о ремонте дворов и парков территорий региона. Общая сумма инвестиций из бюджетов разных уровней - более 800 миллионов рублей. Работы планируют завершить к 1 сентября.
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