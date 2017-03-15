В Прикамье испытали новый ракетный двигатель РД-276

Двигатель данного типа предназначен для использования в первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М". Отличительной особенностью пермского двигателя является коэффициент его надежности - 0,998, что является мировым рекордом в классе мощных жидкостных ракетных двигателей.



Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что достижения прикамских инженеров - это действительно повод для гордости не только в пределах региона, но и всей страны.