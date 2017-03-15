В Прикамье испытали новый ракетный двигатель РД-276
15 Марта 2017 13:40
Новый жидкостный ракетный двигатель РД-276 прошел контрольно-технологическое испытание на площадке "Протон-ПМ".
Двигатель данного типа предназначен для использования в первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М". Отличительной особенностью пермского двигателя является коэффициент его надежности - 0,998, что является мировым рекордом в классе мощных жидкостных ракетных двигателей.
Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что достижения прикамских инженеров - это действительно повод для гордости не только в пределах региона, но и всей страны.
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