(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Прикамье испытали новый ракетный двигатель РД-276

15 Марта 2017 13:40
Новый жидкостный ракетный двигатель РД-276 прошел контрольно-технологическое испытание на площадке "Протон-ПМ".
49
Двигатель данного типа предназначен для использования в первой ступени ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М". Отличительной особенностью пермского двигателя является коэффициент его надежности - 0,998, что является мировым рекордом в классе мощных жидкостных ракетных двигателей.

Глава Прикамья Максим Решетников отметил, что достижения прикамских инженеров - это действительно повод для гордости не только в пределах региона, но и всей страны.
Метки: Протон РД-276 Двигатель Испытание Решетников
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
15 Марта