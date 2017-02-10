В Прикамье идёт потепление

В целом температурный фон первой декады февраля был ниже климатической нормы на 9-10 градусов. Это обусловлено ультраполярным вторжением, которое пришло в наш регион в начале недели. В субботу влияние очага холода сохранится. Ожидается, что потепление начнется лишь в ночь на воскресенье. В Перми будет в районе -20, а днём столбик термометра поднимется до отметки -12...-14 градусов. При этом резкого потепления не будет, отмечает сотрудник ГИС-центра классического университета Андрей ШИХОВ. В первые дни следующей недели в краевой столице начнутся небольшие снегопады, будет облачная погода и воздух прогреется до отметки -8...-12 градусов. Начиная с 16 февраля, станет ещё теплее - до -5-ти градусов в дневные часы.