В Прикамье 37 тысяч человек болеют ОРВИ и гриппом

Число заболевших в Пермском крае составляет порядка 37 тысяч человек.



Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Пока говорить об окончании эпидемии еще рано, но можно говорить о том, что выраженного роста, как на предыдущей неделе, скорее всего уже не будет.



При этом, детские сады и школы в ряде муниципалитетов Прикамья до сих пор приостановлены. Среди них образовательные и дошкольные учреждения Кизела, Александровска, Кунгура, Октябрьского и Осинского районов. Что же касается краевой столицы, карантин продлен не будет.



Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:



- Что касается ситуации в Перми, думаю, такого массового закрытия, как это было в этом году, такого уже не будет.



Закрыть школу на карантин все же могут, пояснили в ведомстве. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано приостанавливать учебную деятельность, если более 20 процентов детей не будут посещать школу.