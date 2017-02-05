В Прикамье 37 тысяч человек болеют ОРВИ и гриппом
05 Февраля 2017 09:00
Несмотря на то, что на прошлой неделе краевой Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемического порога на 63 процента, увеличения числа заболеваемости в Прикамье уже не наблюдается.
Число заболевших в Пермском крае составляет порядка 37 тысяч человек.
Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Пока говорить об окончании эпидемии еще рано, но можно говорить о том, что выраженного роста, как на предыдущей неделе, скорее всего уже не будет.
При этом, детские сады и школы в ряде муниципалитетов Прикамья до сих пор приостановлены. Среди них образовательные и дошкольные учреждения Кизела, Александровска, Кунгура, Октябрьского и Осинского районов. Что же касается краевой столицы, карантин продлен не будет.
Наталья ВОЛЬДШМИДТ, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю:
- Что касается ситуации в Перми, думаю, такого массового закрытия, как это было в этом году, такого уже не будет.
Закрыть школу на карантин все же могут, пояснили в ведомстве. Руководителям образовательных учреждений рекомендовано приостанавливать учебную деятельность, если более 20 процентов детей не будут посещать школу.
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