В Пермском крае снизилось количество преступлений

По этому показателю Пермский край уверенно держит 3-ю позицию в общероссийском рейтинге. Именно этим и большим количеством бытовых преступлений начальник пермского главка объясняет столь печальную статистику.



Виктор КОШЕЛЕВ, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Можно их выявлять, а можно не выявлять. И показать, что вроде как у нас благополучие. Поэтому, если говорить об уровне преступности, то он действительно остается высоким в сравнении с другими субъектами, но тенденция на постоянное снижение.



Общее количество зарегистрированных преступлений в прошлом году сократилось более чем на 8000 тысяч. Если судить по цифрам, то спокойнее стало в быту и общественных местах. Там отмечено сокращение количества преступлений на 17 и 10%, соответственно. Что же касается относительно новой категории преступлений, связанной с противоправной деятельностью коллекторских агентств, то здесь рекомендация у полицейских одна.



Виктор КОШЕЛЕВ, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Немедленно надо обращаться. Чем быстрее человек к нам обратиться и не обязательно лично придёт, а будет достаточно телефонного звонка. Тогда будет легче предотвратить преступление, а если оно уже совершено, то легче его раскрыть. Не надо ждать. Там уже подскажут что принести, а что не нужно приносить.



Виктор КОШЕЛЕВ говорит, что в полицию нужно обращаться уже после первого звонка, СМС или визита с угрозами. Только так можно избежать негативного развития событий. Такая же ситуация с незамедлительным обращением и в другой сфере, преступления в которой для пермских полицейских пока остаются некой экзотикой. Это разглашение банковской или коммерческой тайны. Будут заявления - будут и уголовные дела.



Виктор КОШЕЛЕВ, начальник ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Если не умеют - наша обязанность его научить. Если не хочет - наша обязанность его заставить. Я так понимаю, что вы имеете ввиду следователей, дознавателей или оперативных сотрудников. У нас действительно есть, как мы говорим, нерабочие статьи, есть статьи, по которым ещё не наработана судебная практика.



Полицейские говорят, что основная проблема в том, что люди сами не сообщают им о фактах разглашения коммерческой или банковской тайны. Немного заявлений и о случаях коммерческого подкупа, хотя, что касается последнего, то уголовные дела по данной статье в суд уходят регулярно.