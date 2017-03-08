В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы

Происходит это раньше обычного на месяц, отмечают в региональном управлении МЧС. Основная причина - продолжительная оттепель в конце февраля.



Юрий ГУБИН, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:



- Закрылись в связи с несоответствием предъявляемых требований. Закрытие переправ происходит по погодным условиям. Требования - прежде всего, толщина льда и его прочность.



Сейчас на оставшихся объектах в ежедневном режиме проводятся замеры льда, проверяется состояние проезжей части. В случае обнаружения недостатков, переправа в срочном порядке будет закрываться. Всего в Прикамье в зимний период работали 14 санкционированных ледовых трасс через реки. Самыми востребованными, по транспортному потоку, оказались Оханская и Юго-Камская переправы.