В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы
08 Марта 2017 10:00
В Прикамье начали закрываться ледовые переправы. Среди первых в Ильинском районе (через Обву), в Гаинском, в Пермском (в поселке Троица).
Происходит это раньше обычного на месяц, отмечают в региональном управлении МЧС. Основная причина - продолжительная оттепель в конце февраля.
Юрий ГУБИН, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- Закрылись в связи с несоответствием предъявляемых требований. Закрытие переправ происходит по погодным условиям. Требования - прежде всего, толщина льда и его прочность.
Сейчас на оставшихся объектах в ежедневном режиме проводятся замеры льда, проверяется состояние проезжей части. В случае обнаружения недостатков, переправа в срочном порядке будет закрываться. Всего в Прикамье в зимний период работали 14 санкционированных ледовых трасс через реки. Самыми востребованными, по транспортному потоку, оказались Оханская и Юго-Камская переправы.
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