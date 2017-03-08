(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Пермском крае начали закрывать ледовые переправы

08 Марта 2017 10:00
В Прикамье начали закрываться ледовые переправы. Среди первых в Ильинском районе (через Обву), в Гаинском, в Пермском (в поселке Троица).
2
Происходит это раньше обычного на месяц, отмечают в региональном управлении МЧС. Основная причина - продолжительная оттепель в конце февраля.

Юрий ГУБИН, заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- Закрылись в связи с несоответствием предъявляемых требований. Закрытие переправ происходит по погодным условиям. Требования - прежде всего, толщина льда и его прочность.

Сейчас на оставшихся объектах в ежедневном режиме проводятся замеры льда, проверяется состояние проезжей части. В случае обнаружения недостатков, переправа в срочном порядке будет закрываться. Всего в Прикамье в зимний период работали 14 санкционированных ледовых трасс через реки. Самыми востребованными, по транспортному потоку, оказались Оханская и Юго-Камская переправы.
Метки: ледовые переправы
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
08 Марта