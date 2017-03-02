В Пермском крае дан старт посевной кампании
02 Марта 2017 15:20
Старт посевной кампании уже дан! До 29 апреля аграрии Пермского края должны подготовить все семена к посадке. Сегодня их готовность составляет более 60 процентов.
Сейчас проводятся работы по увеличению посевных площадей. В планах реализовать 7 процентов неиспользуемых земель.
Жанна ПЕРЕВОЙКО, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:
- Начнутся полевые работы 29 апреля. На сегодняшний день в крае предприятия проводят подготовку к весенне-полевым работам: сельхозпроизводители производят технику, покупают семена.
До конца марта по поручению нового министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Козюкова, зарезервированные в краевом бюджете средства должны дойти до аграриев для своевременного начала работ. Закончатся посевные работы в первой половине июня.
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