В Пермском крае дан старт посевной кампании

Старт посевной кампании уже дан! До 29 апреля аграрии Пермского края должны подготовить все семена к посадке. Сегодня их готовность составляет более 60 процентов.

Сейчас проводятся работы по увеличению посевных площадей. В планах реализовать 7 процентов неиспользуемых земель.



Жанна ПЕРЕВОЙКО, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Пермского края:



- Начнутся полевые работы 29 апреля. На сегодняшний день в крае предприятия проводят подготовку к весенне-полевым работам: сельхозпроизводители производят технику, покупают семена.



До конца марта по поручению нового министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Козюкова, зарезервированные в краевом бюджете средства должны дойти до аграриев для своевременного начала работ. Закончатся посевные работы в первой половине июня.