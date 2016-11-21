В Перми выращивают бананы или импортозамещение по-пермски
20 Декабря 16:14
Если ждать чуда, оно обязательно сбудется! Вот и уходящий символ года обезьяна пребывает в восторге - поспевают бананы!
До чего дошло импортозамещение. В Пермском крае выращивают бананы! Есть их еще рано, рассказали в ботаническом саду классического университета. Поспеют тропические плоды только в начале весны.
Сергей ШУМИХИН, директор Ботанического сада ПГНИУ, председатель Пермского регионального союза садоводов России:
- Карликовый банан сорта "Тропикана". Наиболее устойчивый для выращивания в наших условиях. Отличается очень хорошим вкусом. Бананы сладкие, не крупные, примерно до 10 см в величину. По нашим оценкам примерно через 3-4 месяца мы соберем достаточно хороший урожай, около 200 бананов общим весом до 10 кг.
Чтобы окончательно вырасти, заморское растение требует тепличных условий. Температура воздуха в оранжерее должна быть выше 25 градусов, а влажность достигать 100%. Всего в ботаническом саду классического университета растет пять видов бананов.
Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:
- Сегодня ботанические сады выступают в роли Ноева ковчега. Если в мире, при каких-либо обстоятельствах, случится природный катаклизм, то здесь всегда можно будет найти, например, лимончик к чаю.
Кроме бананов в оранжерее поспевают гранаты, апельсины, а также особые сорта цитрусов. Всего же ботанический сад насчитывает более 5 тысяч наименований фруктов и растений.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
21 Ноября 2016
18 Октября 2016
17 Октября 2016
14 Октября 2016
30 Июня 2016
20 Июня 2016
12 Апреля 2016
12 Апреля 2016
07 Апреля 2016