В Перми выращивают бананы или импортозамещение по-пермски

До чего дошло импортозамещение. В Пермском крае выращивают бананы! Есть их еще рано, рассказали в ботаническом саду классического университета. Поспеют тропические плоды только в начале весны.



Сергей ШУМИХИН, директор Ботанического сада ПГНИУ, председатель Пермского регионального союза садоводов России:



- Карликовый банан сорта "Тропикана". Наиболее устойчивый для выращивания в наших условиях. Отличается очень хорошим вкусом. Бананы сладкие, не крупные, примерно до 10 см в величину. По нашим оценкам примерно через 3-4 месяца мы соберем достаточно хороший урожай, около 200 бананов общим весом до 10 кг.



Чтобы окончательно вырасти, заморское растение требует тепличных условий. Температура воздуха в оранжерее должна быть выше 25 градусов, а влажность достигать 100%. Всего в ботаническом саду классического университета растет пять видов бананов.



Руслан ПЕПЕЛЯЕВ, корреспондент:



- Сегодня ботанические сады выступают в роли Ноева ковчега. Если в мире, при каких-либо обстоятельствах, случится природный катаклизм, то здесь всегда можно будет найти, например, лимончик к чаю.



Кроме бананов в оранжерее поспевают гранаты, апельсины, а также особые сорта цитрусов. Всего же ботанический сад насчитывает более 5 тысяч наименований фруктов и растений.