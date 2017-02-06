В Перми стартовал приём заявок на Строгановскую премию

Строгановская премия - общественная награда за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край и его людей. Выдающимися считаются конкретные достижения в любой сфере деятельности, получившие высокую оценку государственных органов, федеральных или зарубежных общественных организаций. Премия присуждается ежегодно, и самое главное, что победить в ней может любой пермяк, сделавший что-либо на благо региона. Традиционных номинаций шесть: «За честь и достоинство», «За достижения в общественной деятельности, в экономике и управлении», «За выдающиеся достижения в науке и технике», «В области культуры и искусства», «За выдающиеся достижения в спорте».



Игорь ШУБИН первый заместитель председателя правления РОО "Пермское землячество":



- По пяти номинациям премия присуждается по итогам 2016 года. Это должны быть какие-то значимые события либо достижения, либо результаты, свершения по итогам 2016 года и одна премия «За честь и достоинство» присуждается по совокупности жизненного пути.



Ежегодно лауреату премии вручается памятный диплом, серебряный нагрудный знак, статуэтка авторского дизайна, изображающая Анику Строганова – основателя солеваренного промысла в Прикамье, а также денежная премия, размер которой составит 250 тысяч рублей. В этом году решили повторить и еще одно новшество прошлого года.



Игорь ШУБИН первый заместитель председателя правления РОО "Пермское землячество"



- Нам очень понравилось проведение в Перми. Пермяками было очень оценено. Те, кому дорого землячество и живут в Москве, нашли возможным сюда приехать, поэтому решение принято, что церемонию будем проводить тоже в Перми. Где и когда - будет объявлено дополнительно.



До этого с самого основания премии съезды землячества и ее вручения проходили в Москве. Старт приему заявок дан 3 февраля, продлится он до 3 мая. Торжественная церемония запланирована на июнь.