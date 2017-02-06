В Перми стартовал приём заявок на Строгановскую премию
06 Февраля 2017 10:46
Награда названная в честь представителей торгово-промышленного дома Строгановых, более четырех веков оказывавших благотворное влияние на политическую, экономическую и культурную жизнь российского государства и Прикамья, ищет своих героев каждый год, вот уже 12 лет.
Строгановская премия - общественная награда за выдающиеся достижения, прославившие Пермский край и его людей. Выдающимися считаются конкретные достижения в любой сфере деятельности, получившие высокую оценку государственных органов, федеральных или зарубежных общественных организаций. Премия присуждается ежегодно, и самое главное, что победить в ней может любой пермяк, сделавший что-либо на благо региона. Традиционных номинаций шесть: «За честь и достоинство», «За достижения в общественной деятельности, в экономике и управлении», «За выдающиеся достижения в науке и технике», «В области культуры и искусства», «За выдающиеся достижения в спорте».
Игорь ШУБИН первый заместитель председателя правления РОО "Пермское землячество":
- По пяти номинациям премия присуждается по итогам 2016 года. Это должны быть какие-то значимые события либо достижения, либо результаты, свершения по итогам 2016 года и одна премия «За честь и достоинство» присуждается по совокупности жизненного пути.
Ежегодно лауреату премии вручается памятный диплом, серебряный нагрудный знак, статуэтка авторского дизайна, изображающая Анику Строганова – основателя солеваренного промысла в Прикамье, а также денежная премия, размер которой составит 250 тысяч рублей. В этом году решили повторить и еще одно новшество прошлого года.
Игорь ШУБИН первый заместитель председателя правления РОО "Пермское землячество"
- Нам очень понравилось проведение в Перми. Пермяками было очень оценено. Те, кому дорого землячество и живут в Москве, нашли возможным сюда приехать, поэтому решение принято, что церемонию будем проводить тоже в Перми. Где и когда - будет объявлено дополнительно.
До этого с самого основания премии съезды землячества и ее вручения проходили в Москве. Старт приему заявок дан 3 февраля, продлится он до 3 мая. Торжественная церемония запланирована на июнь.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
20 Января 2017
18 Января 2017
13 Января 2017
12 Января 2017
11 Января 2017
09 Января 2017
22 Декабря 2016
16 Декабря 2016
16 Декабря 2016