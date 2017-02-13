В Перми назвали имя лучшего учителя года

Новаторский подход, позволил Марии стать абсолютной победительницей муниципального этапа конкурса "Учитель года - 2017".



Мария МЕХАНОШИНА, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №22:



- Если честно, не ожидала победы. Мне очень хотелось показать себя, на что я способна. Но о победе я даже не могла мечтать, поэтому сегодняшний результат для меня неожиданный, но очень приятный.



Лучшим воспитателем детского сада стала Ирина Некрасова. Даже дети старались помочь любимому педагогу в подготовке мастер классов и других мероприятий.



Ирина НЕКРАСОВА, воспитатель детского сада №287:



- Всем тем, кто еще не участвовал, обязательно рекомендую пройти это невероятное увлекательное профессиональное путешествие.



Всего в этом году на конкурс заявились 190 педагогов и руководителей образовательных учреждений. Лучшие из них получили премии в размере 500 тысяч рублей. В пермской сфере образования за последние годы произошли очевидные перемены. И останавливаться на достигнутом в городе явно не намерены. На совещании главы Перми по перспективам строительства социальных объектов, были озвучены планы по новым школам в Перми.



Денис УШАКОВ, начальник управления капитального строительства города Перми:



- Прошлый год у нас охарактеризовался введением в эксплуатацию школы "Мастерград". Это самый крупный проект, который был реализован за последние 20 лет. Параллельно мы занимались проектированием еще двух школ. Это школа №42 и школа №59. По 42 школе контракт заключен, и коллеги, партнеры вышли уже на строительную площадку.



Контракт на строительство школы №59 также находится на стадии заключения. Поэтому в 2018 году в краевой столице будут открыты еще 2 современных корпуса образовательных учреждений, каждое из которых рассчитано на 1000 школьников.



Ирина ПЕТРОГРАДСКИХ, и.о. начальника департамента образования администрации города Перми:



- Школа 59 в Дзержинском районе, она выстраивает взаимодействия с предприятиями Дзержинского района. Поэтому эта школа будет готовить школьников к профессиональному самоопределению в сфере машиностроения, энергосбережения, энергоресурсов. Совершенно новое направление мы рассматриваем в 42 школе. Сейчас все больше выходит сфера услуг, сервиса в разных областях. И поэтому 42 школа будет как школа сервиса и современных технологий.



Также в разработке находится проекты школ № 93 и 129. В общей сложности до 2025 года в Перми планируется открыть и отремонтировать около 50 образовательных учреждений.



Дмитрий САМОЙЛОВ, глава Перми:



- У нас очень серьезный лидерский задел в области образования. И подтверждение тому материальная часть - обновленные детские сады и школы, новые детские сады и школы. Но мы понимаем, что у нас сегодня более 30% детей учатся во вторую смену.



Что касается этого года, то после капитального ремонта откроются 2 школы: 112 в Мотовилихинском районе и 73 в Кировском. После реконструкции планируется открыть третий корпус детского сада №409.

