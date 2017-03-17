В марте Чусовой получит статус территории опережающего развития

В марте Дмитрий Медведев должен подписать документ, который предоставит прикамскому городу статус территории опережающего социально-экономического развития.



Илья Кривогов, генеральный директор некоммерческой организации "Фонд развития моногородов":



- Предлагаю под таким углом перезагрузки города посмотреть на эту работу. Не просто план-отчет, а вот мы будем делать это. А вот действительно, как вы это будете делать. Потому что через год со всех спросят: что же было сделано? Даны действительно очень серьёзные налоговые льготы и преференции, были вложения в инфраструктуру очень серьёзные - порядка миллиарда рублей, если не ошибаюсь. Фонд здесь также готов дальше работать, развивать инфраструктуру для нового бизнеса, но от вас нужны конкретные проекты, конкретные дела, конкретные резиденты.



Сегодня развивать свой бизнес в Чусовом изъявили желание 10 компаний. Три из них готовы начать работу уже в ближайшее время - их проекты связаны с лесом. По остальным идут переговоры на уровне правительства региона. Компании, которые будут вести бизнес на территории опережающего развития, получат определенные налоговые преференции. Взамен они должны будут создавать новые рабочие места и инвестировать в развитие города. Следом за Чусовым такой же статус может получить ещё один прикамский город - Красновишерск. Соответствующую заявку муниципальные власти планируют направить уже в апреле.