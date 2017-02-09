В Пермском крае закрыли ледовую переправу
09 Февраля 2017 18:02
Из-за неудовлетворительного технического состояния принято решение о закрытии ледовой переправы в Ильинском районе Прикамья.
Региональное МЧС сообщает: из-за понижения уровня воды в реке Обва затруднен проезд автотранспорта при выезде на берег и съезде на ледовую переправу с сообщением автодороги пос. Кривец - пос. Октябрьский. Работа переправы до конца сезона уже не возобновится. Всего в крае остаются функционировать 13 ледовых переправ.
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