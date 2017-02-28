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В Ильинском районе прошёл охотничий биатлон

28 Февраля 2017 16:19
Не удержишь равновесие - подведёшь всю команду. Буксировка на снегоходе в составе группы требует большого напряжения и концентрации. Такой сноровке могут позавидовать даже профессиональные лыжники.
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В охотничьем биатлоне всего семь этапов. Среди них стрельба по воздушным шарам, лыжный спринт, переправа по бревну. А на финише участников ждёт костёр, который нужно развести на время.

Помимо командного первенства, участники добывают победу и в личном зачёте в стрельбе. Уже не в первый раз в призёрах Сергей РУДАКОВ. По словам охотника, в этом году погода сыграла решающую роль.

Соревнование традиционно проходит в Ильинском районе в охотхозяйстве "Акиндиновское". В этом году охотники собрались уже в 13-й раз. Всего 12 команд.

Анатолий КРАСНОБОРОВ, глава Ильинского муниципального района:

- Сегодня приехали на частных машинах много. Около 60-ти частных машин. Когда только начинали соревнования, было пять-десять машин. На сегодняшний день география соревнований растёт.  Это очень здорово!

Иван КВЯТКОВСКИЙ президент Союза операторов связи Пермского края:

- Очень рассчитываем на то, что биатлон в Ильинском районе станет по-настоящему краевым. Считаю, что это замечательный вид прикладного единоборства, благодаря которому лозунг "Готов к труду и обороне" воплощается в жизнь.

Для охотников биатлон - это своеобразная подготовка к новому весеннему сезону. В Прикамье он начинается приблизительно с середины апреля в зависимости от погоды. Охотиться можно будет на пернатую дичь: тетерева, вальдшнепа, гуся и перелётных уток.
Метки: Охотничий биатлон
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