В 2017 году в Прикамье появится 11 новых ФАПов

До конца 17 года на территории Прикамья построят 11 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В общей сложности они будут оказывать первичную помощь почти 5 тысячам человек.



Новые ФАПы появятся в д. Иванчино, п. Сосновая и п. Оныл Гайнского района, с. Федорки Бардымского района, д. Проносное Берёзовского района, д. Гурина Кудымкарского района, д. Верхняя Солянка Кишертского района, д. Вятчино и с. Юм Юрлинского района, п. Всесвятское Чусовского района и д. Кочешовка Уинского района.



Объекты возведут в рамках реализации соглашения между правительством региона и компанией «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». В рамках сотрудничества только в период с 2013-2015 гг. в регионе было построено 56 фельдшерско-акушерских пунктов. Фельдшеры ФАПов оказывают жителям отдаленных районов первичную доврачебную медицинскую помощь, ведут наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, организуют патронаж детей и беременных женщин.