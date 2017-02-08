Свыше 200 килограммов наркотиков за год изъяли в Прикамье

17 килограммов синтетических наркотиков 23-летний пермяк хранил в однокомнатной квартире и распространял через интернет. Сбыт происходил путём "закладок", а оплата поступала на электронные кошельки. В ноябре прошлого года его задержали и при обыске в квартире нашли партию запрещенного вещества (в особо крупном размере), которая поступила в краевую столицу из центральных регионов России.



Александр МАЛИНОВСКИЙ, начальник УКОН ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Распространял здесь уже более мелкими партиями от 500 гр. до килограмма. Данное количество вещества расходилось у него за месяц. Соответственно, те веса, которые он распределял, расходились ещё на мелкие партии, пока не доходили до рядового потребителя. Звенья данной цепочки задокументированы, обличены, задержаны. Доказан сбыт всем членам этой группировки.



Установлено, что группа состояла минимум из 4-х человек. Молодому пермяку, который хранил основную партию наркотика, и далее уже через сообщников занимался сбытом, грозит до двадцати лет лишения свободы.



Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:



- Всего за прошлый год сотрудниками правоохранительных органов было изъято из незаконного оборота более двухсот килограммов наркотических средств и психотропных веществ. Выявлено более полутора тысяч лиц преступивших закон.



В отличие от 2015 года, в прошлом было изъято в два раза больше синтетических наркотиков и в три раза героина. В тоже время число лиц, состоящих на учёте в наркодиспансере, за пять лет снизилось: с пятнадцати тысяч до двенадцати с половиной. При этом доля потребителей синтетических наркотиков растёт, а каналы поставок остаются прежние: Афганистан, Кавказ, Иран и ряд европейских стран. Не так давно список пополнил Китай.