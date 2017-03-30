Строительство детской поликлиники в Соликамске завершится в 2018 году

Вопрос о новом здании для поликлиники поднимали давно. Планировать начали два года назад, ну а сама стройка развернулась в январе 2017 года.



Дмитрий КИЧИГИН, руководитель компании "Камастрой":



- Частично уже начали монтировать каркас, начали работы по подводке наружных сетей. Сейчас будут монтироваться диафрагмы. Все идет согласно графику, кроме этого хочу отметить, что контрактом предусмотрена полная комплектация больницы.



Уже через год на месте котлована появится новое современное здание детской поликлиники, а его мощностей хватит для того, чтобы обслуживать не только жителей Соликамска, но и соседних населенных пунктов.



В Пермском крае реализуется масштабный проект по строительству детских поликлиник. Решения об этом принял Глава региона Максим Решетников. Кроме Соликамска в ближайшие три года появится аналогичные медучреждения в Кудымкаре и сразу 5 в краевой столице.



Вадим ПЛОТНИКОВ, министр здравоохранения Пермского края:



- Я думаю, что мы очень активно займемся технологией доступа к врачу. Потому что на самом деле есть момент, когда формируются узкие места в поликлиниках, что формирует очередь, недовольство жителей. Пациенты не всегда вовремя попадают к врачам. Вот этот функционал мы будем рассматривать.



Также стоит задача повышать качество первичной медицины. По мнению председателя общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края Дмитрия Жебелева, это поможет выявлять заболевания и приступать к лечению уже на ранней стадии.



Дмитрий ЖЕБЕЛЕВ, председатель общественного совета при министерстве здравоохранения Пермского края:



- И это очень важно, потому что именно в поликлинике, именно на первых этапах, чем быстрее правильно поставят диагноз или распознают болезнь, тем больше шансов будет выздороветь. От самых простых каких-то заболеваний и до самых тяжелых. Эта работа должна быть системной.



Соликамцы в целом квалификацией своих детских врачей довольны. А вот удобства при медицинском обслуживании сейчас действительно не хватает.