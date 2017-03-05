"Сокращений не будет": в мае в Прикамье запустят дополнительные электрички

Сергей КАНЦУР генеральный директор ОАО "Пермская пригородная компания"



- Дополнительные летние поезда они традиционные. До стандартных дачных мест. Это Менделеево, Григорьевская, Дивья, Кукуштан, которые ежегодно добавляются на лето, в связи с тем, что увеличивается сезонный пассажиропоток. Сокращений никаких не будет. Составность будет, безусловно, увеличена, чтобы пассажир чувствовал себя комфортно. Плюсом, с 1 июня, добавятся ещё два новых поезда, которые днём обеспечат приезд и отъезд до Кунгура.



Верещагино и Кунгур - самые напряжённые направления. И железнодорожники, прежде всего на них, в будущем рассматривают возможность сократить интервалы движения. В пригородной компании заявляют, что с мая пассажиру можно будет бесплатно провести велосипед. На март продлена акция, действовавшая в феврале, в пределах агломерации Пермь в электричке стоимость билета приравнена к других видах маршрутного общественного транспорта в городе - к 20 рублям.