Сегодня город Березники отмечает 85-летний юбилей

Численность его население в советские временна росла ускоренными темпами, особенно когда строились и развивались местные химические предприятия-гиганты. В 1987 перевалив за 200 тысяч человек. В 90-х начался спад, который, с редкими и незначительными всплесками, продолжается по сей день.



Уже третий год в Березниках насчитывается менее 150 тысяч. К переезду жителей толкают и последствия техногенной аварии, случившейся осенью 2006-го, когда затопило одну из калийных шахт прямо под городом. Впоследствии образовалось несколько провалов, в зону которых попали жилые дома, объекты инфраструктуры, промышленные предприятия.



Для переселения власти решили начать крупномасштабное комплексное строительство на правом берегу Камы. В этом вопросе не обошлось без скандала: при возведении микрорайона "Усольский-2" использовались материалы с повышенным содержанием формальдегида, опасного для здоровья.



Позднее, в 2014-м, было начато строительство другого микрорайона - «Любимов», с планами почти на четверть миллиона квадратных метров. Работы финансируются из федерального и краевого бюджетов и средств ПАО «Уралкалий». Изначально стоимость проекта оценивалась в 7,5 млрд руб.



Своё имя город получил от Березниковского солеваренного завода, который в начале 17 века организовали на острове с названием Березовый пыскорские монахи.