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С начала года прикамские пожарные 1500 раз выезжали на ложные вызовы

09 Марта 2017 15:47
С начала 2017 года региональным управлением МЧС было зафиксировано более полутора тысяч ложных вызовов. Причины абсолютно разные. От детской шалости до сбоя в автоматике.
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Оксана БУТИНА, пресс-секретарь МЧС России по Пермскому краю:

- Стопроцентной гарантии никто не может дать, ложный это вызов или нет. Из 1500 ложных вызовов незначительная часть произошла из-за ложно сработанной пожарной сигнализации. В основном это были вызовы, которые были сделаны по каким-то признакам пожара, как показалось очевидцу. И это совершенно правильно.

Сигнализация сработала, а пожара не было в многоэтажке на улице Фрезеровщиков, в самом начале этой недели. Причиной вызова стало короткое замыкание в электросчетчике без последующего горения. В МЧС отмечают, что лучше перестраховаться. Выезд экипажа огнеборцев последует в любом случае.
Метки: МЧС Ложный вызов
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