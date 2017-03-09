С начала года прикамские пожарные 1500 раз выезжали на ложные вызовы

Оксана БУТИНА, пресс-секретарь МЧС России по Пермскому краю:



- Стопроцентной гарантии никто не может дать, ложный это вызов или нет. Из 1500 ложных вызовов незначительная часть произошла из-за ложно сработанной пожарной сигнализации. В основном это были вызовы, которые были сделаны по каким-то признакам пожара, как показалось очевидцу. И это совершенно правильно.



Сигнализация сработала, а пожара не было в многоэтажке на улице Фрезеровщиков, в самом начале этой недели. Причиной вызова стало короткое замыкание в электросчетчике без последующего горения. В МЧС отмечают, что лучше перестраховаться. Выезд экипажа огнеборцев последует в любом случае.