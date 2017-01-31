С 1 февраля в Пермском крае увеличится размер страховой пенсии

Станислав АВРОНЧУК, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю:



- Это примерно на 622 рубля идет увеличение. И средний размер пенсии по Пермскому краю составит у нас 12 тысяч 900 рублей. Вся необходимая работа подготовлена, подготовлены выплатные документы. Денежные средства, необходимые для индексации, у нас имеются. И надо сказать, что увеличение расходов достаточно значительное - это 470 млн руб. в расчете на месяц.



Кроме увеличения страховых пенсий для неработающих пенсионеров с 1 февраля также увеличатся ежемесячные денежные выплаты для федеральных льготников.



Станислав АВРОНЧУК, управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю:



- К ним относятся инвалиды участники войны, семьи погибших военнослужащих, инвалиды 1,2 группы, и ряд некоторых других категорий. Работа вся необходимая проведена, в процентном увеличении оно тоже 5,4%. Но среднее увеличение небольшое - 116 рублей.



В результате с февраля почти 600 тысяч пенсионеров в крае будут получать повышенную сумму выплат. Увеличение не распространяется только на работающих пенсионеров. Их пенсия будет также проиндексирована только после увольнения с работы.