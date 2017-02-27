Росреестр оштрафовал пермяков на 9 миллионов рублей
27 Февраля 2017 12:23
Треть от общей суммы задолженности перед Росреестром с пермяков будут взыскивать через службу судебных приставов.
"Самовольный захват земли" (ст. 7.1 КоАП РФ) и "использование земельного участка не по назначению" (ст. 8.8 КоАП РФ) - самые распространенные нарушения в области землепользования, которые допускали пермяки в 2016 году.
Всего по итогам прошлого года сотрудниками Управления Росреестра по Пермскому краю было проведено 3330 различных проверок. Выявлено 1299 нарушений, выдано 1295 предписаний по их устранению, из них 1180 нарушений - устранено.
Административных штрафов выписано на сумму около 9 миллионов рублей. При этом пермяки оплатили только 2/3 из них - порядка 6 миллионов рублей. Материалы по оставшейся задолженности переданы в службу судебных приставов.
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