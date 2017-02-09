"Росгосстрах" получил от Пермского УФАС предупреждение
09 Февраля 2017 10:33
Страховщик предлагал оформить вместе с полисом ОСАГО ещё и страховку от несчастного случая на водителей.
Один из пермских автобусных перевозчиков решил застраховать свою ответственность по полису ОСАГО в компании "Росгосстрах" и даже получил на это согласие, но с условием: такое возможно, но только при оформлении дополнительных полисов страхования всех водителей от несчастных случаев. Цена каждого "бонусного" договора - 23.000 рублей. Такой подход не устроил предпринимателя, и он написал заявление в антимонопольную службу.
Марина КУДРЯВЦЕВА, заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю:
- В соответствии с законом "О защите конкуренции" навязывание невыгодных условий перевозчику, а также условий, не относящихся к предмету договора, являются нарушением закона "О защите конкуренции". И в соответствии с законом антимонопольное управление выдало предупреждение о прекращении таких действий.
На прекращение противоправных действий страховщику отводится - 10 дней. В противном случае в отношении компании "Росгосстрах", которая, по мнению УФАС, занимает доминирующее положение на прикамском рынке страхования, будет возбуждено антимонопольное дело. А дальше соответствующие санкции в виде штрафов.
Марина КУДРЯВЦЕВА, заместитель руководителя УФАС России по Пермскому краю:
- Ситуация повторяется, но раньше мы рассматривали дела по заявлениям физических лиц. Нужно помнить, что с начала 2016 года заявления физических лиц антимонопольный орган не рассматриваются.
Марина КУДРЯВЦЕВА призывает всех предпринимателей не мириться с навязыванием невыгодных условий со стороны различных крупных организаций и незамедлительно сообщать об этом в антимонопольный орган.
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