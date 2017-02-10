Реконструкция Пермской художественной галереи отменяется

Соответствующее предписание направлено в Управление капитального строительства Пермского края.



Напомним, по итогам электронного аукциона, который состоялся в декабре, победителем была признана московская организация ООО Строительная компания "Строй групп", которая подала единственную заявку на участие в конкурсе. В итоге контракт с этим подрядчиком должны были заключить по начальной (максимальной) цене - 810.656 тысяч рублей.



Победитель должен был реконструировать здание бывшего военного училища, расположенного по адресу: Пермь, ул. Окулова, 4. Общая проектная площадь работ - около 12.5 тысяч квадратных метров.



На днях конкурсная комиссия признала заявку данной компании соответствующей требованиям, установленным в аукционной документации. Однако в прикамском управлении антимонопольной службы решили иначе. Так, по мнению сотрудников УФАС, победитель не указал показатели морозостойкости бетона, а также изменил ряд показателей используемых материалов, которые, исходя из положений документации, не следовало менять.